Maju Mantilla troleó a Tula Rodríguez de la peor manera en vivo

Tula intentó imponer moda, pero su compañera de conducción lanzó tremendo comentario.

Tula Rodríguez intentó imponer moda con sus short de cuero y recordó a Maju Mantilla que vestir con atuendos de flores ya no es tendencia. La conductora, quien llevaba puesto un vestido largo de floreado, no se quedó callada por el inesperado comentario.

► Mira: Tula Rodríguez se "desmayó" por regalo de Rafael Cardozo

"Si lo dice Tula, entonces no fueron. Tranquilidad por favor. Calma en el set. Ella está diciendo que ya fueron, pero no fueron. Si lo dice Tula, no fueron", acotó la conductora. El divertido momento generó las carcajadas de todos los invitados del set.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez presumió sus seguidores de TikTok a Maju Mantilla