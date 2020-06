Luis Baca bajó más de 20 kilos y reapareció con nueva figura

Luis Baca dio detalles de su radical cambio, ya que llegó a pesar 106 kilos.

A la larga lista de artistas que optaron por bajar de peso radicalmente, también se suma el actor Luis Baca, quien reapareció para contar los detalles de la operación bariátrica a la que se sometió hace algunas semanas.

"Me encontré en un punto en el cual tuve que tomar una decisión por mi salud que me tomó mucho, fue un proceso de conflicto personal muy grande porque me costó, por orgullo quizá, porque toda mi vida hice deportes", dijo el actor para En boca de todos.

Un radical cambio con el que ya convive hace tres meses, donde de los 106 kilos, ahora pesa 80. "Lo último que me ha indicado la balanza fue 22 kilos, la verdad que ni cuenta me he dado, ha sido súper light el proceso. Te das cuenta de que una decisión que te costó tomar valió la pena, eso es lo más valioso", afirmó Luis Baca sobre su cirugía.

