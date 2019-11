¿Luciana Fuster le dio a Austin Palao el mejor beso de su vida?

¡Qué tierno! Austin Palao llegó al set de En boca de todos para confesar todos sus secretos. Tula Rodríguez, misma detective, le preguntó si su exenamorada Luciana Fuster le dio el mejor beso de su vida.

"El mejor beso de mi vida, cómo olvidarlo no, tengo vagos recuerdos, pero me cuenta mi tía, hermana de mi mamá, que cuando nací mi mamá me dio un beso muy fuerte. Pero qué tiene, es un beso", respondió Austin Palao, quien evitó mencionar a la modelo.

