Luciana Fuster: Ignacio Baladán desmintió encuentro con Emilio Jaime.

En los últimos días se viene especulando sobre un encuentro entre Ignacio Baladán y Emilio Jaime. El uruguayo habría conversado con el exguerrero para aclarar dudas sobre las supuestas salidas con Luciana Fuster, expareja del cantante urbano.

"No, no lo conozco, no hablo con él y no sé de dónde se inventaron eso, no hable con él nunca. No hablo con él ni tampoco tendría que hablar con él, no tengo su número ni lo he visto, y si lo veo tampoco tendría que hablar con él", aclaró Ignacio Baladán para En boca de todos.

Ignacio Baladán envió piropo a Luciana Fuster detrás de cámaras

