Leslie Stewart presenta su emprendimiento de venta de quinua orgánica

Leslie Stewart mostró las diferentes variedades de quinua que ella misma reparte y no necesita lavar.

Leslie Stewart también se reiventa en cuarentena y decidió dedicarse a otra actividad, aparte de su trabajo en telenovelas. La actriz presentó su emprendimiento de venta de quinua orgánica "Zast", que ella misma reparte al sur de Lima, desde la playa El Silencio hasta Naplo.

"A mí me gusta la comida y en esta pandemia que hay que estar saludable se me ocurrió por qué no quinua, y no cualquier quinua, quinua orgánica, y además tengo roja, blanca y tricolor, en donde está también la negra", contó Leslie Stewart, quien agregó que no es necesario lavar la quinua y también vende chía, pecanas y castañas.

