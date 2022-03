Vanessa Terkes celebró su cumpleaños con romántica foto ¿Junto a Juan Sheput?

"¿Quién es ese hombre que está ahí? ¿Quién es ese chambelán? ¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?", le preguntó Ricardo Rondón. "Tiene un corazoncito ahí tapando su carita", respondió la actriz, quien explicó por qué tapó la cara de Juan Sheput. "No es necesario ventilar las cosas al mundo. Me encanta lo de adentro", dijo.

"Yo te veo en esa foto hipnotizada. Esa mirada me dice que hay amor ahí", comentó Maju Mantilla. "No te desmentiré mi querida Maju... yo doy amor siempre, a todas las personas que conozco, a todas las personas que me provocan una mirada así, por supuesto que doy amor", detalló Vanessa Terkes, quien confirmó así que se volvió a enamorar.