¿Jota Benz fue el gran amor de Michela Elías en Combate?

Michela Elías confirmó que tuvo un gran amor y reveló qué pasaba con Jota Benz.

Michela Elías respondió a una pregunta más que comprometedora en En boca de todos. ¿Jota Benz fue su gran amor en Combate? La modelo fue contundente al hablar de su relación con el cantante urbano.

"Respondo, respondo. No, nada que ver, la verdad que no, siempre ha sido un gran amigo y punto, y menos hablar de eso ahora que está tan feliz con la 'negrita' (Angie Arizaga)", aseguró Michela Elías, quien afirmó que ni siquiera salió con Jota Benz.

"No. Simplemente fuimos amigos y Gino (Assereto) lo puede decir. Yo sí tuve otro gran amor en Combate, pero me pagó mal, así que no viene al caso. Con todo lo que el mundo sabe pues, que me pusieron los cuernos", contó la integrante de Esto es Guerra.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!