¿Josimar Fidel se reconciliará con su esposa Gianella Ydoña?

Josimar Fidel reapareció en un programa tras anunciar el fin de su matrimonio y contó cómo es la actual relación con su todavía esposa Gianella Ydoña Loayza. El cantante estuvo en un enlace con En boca de todos y respondió si hay posibilidad de reconciliación.

"¿Todavía queda luchar por la reconciliación o ya no lo intentarías?", preguntó Ricardo Rondón. "No puedo decir si sí o ya no porque si digo no y pasa algo más adelante puedo quedar mal, pero simplemente quedo como caballero, es la madre de mi hijo, vamos a ver qué pasa", respondió el líder de Josimar y su Yambú.

El salsero agregó que tiene una muy buena relación con su todavía esposa Gianella Ydoña Loayza por su hijo. "La relación no funcionó, pero la amistad queda. Nosotros ya nos hemos separado desde enero y dimos un tiempo para decirlo, porque no pensábamos hacerlo", afirmó Josimar Fidel Farfán.

