Josimar se quiebra y llora al hablar de su padre

En boca de todos visitó la casa de Josimar Fidel, el cantante habló de la penosa separación de su esposa y también recordó sus inicios en el mundo artístico y de su papá Tote y no pudo evitar lágrimas al recordarlo.

¿Hay algo que no le dijiste a tu papá y ahora que has conseguido el éxito te habría gustado decirle?, le dijo Ricardo Rondón a Josimar. "Gracis a su enseñanza tenemos estos valores…", la voz se le entrecortó y ya no pudo continuar.

