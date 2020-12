Jonathan Maicelo troleó a Tula Rodríguez y le pidió que no hable en inglés

Tula Rodríguez practicó su inglés con clientes del restaurante de Jonathan Maicelo en New Jersey, pero nada salió bien.

Jonathan Maicelo troleó en vivo a Tula Rodríguez cuando la conductora quiso practicar su inglés mientras conversaba con los clientes del restaurante peruano del boxeador en New Jersey. ¿Qué le dijo en pleno enlace?

► Mira: Jonathan Maicelo incursiona en la fumigación por crisis del coronavirus

"Quiero que me escuche ya. Hello", dijo Tula Rodríguez para uno de los comensales, pero Jonathan Maicelo le aclaró que él habla en español, así que 'tranquila'. "En español no más Tula, no me chambees mucho con el inglés", pidió el deportista para la conductora.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez enfureció contra Melissa Paredes y quiso romper su vestido