Johanna San Miguel: "Mi hijo quiere mucho a Stefano y yo también, mi cariño es por siempre"

"No, no, no. Lo que Stefano está diciendo es que él tenía cuatro años cuando me veía a mí en 'Pataclaun' porque su tío Aldo Salvini, que es un gran cineasta, dirigía 'Pataclaun', eso es lo que ha dicho, no es que a los cuatro años se enamoró de mí. Un beso corazón, un beso muy grande para ti, te quiero mucho", declaró la conductora de Esto es Guerra.