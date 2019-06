Jefferson Farfán: Yahaira Plasencia respondió así cuando le dijeron "arribista"

A pesar que Yahaira Plasencia reafirmó que no tiene nada que ver con Jefferson Farfán, sus publicaciones en Instagram parecen indicar que entre ella y el futbolista aún hay algo especial que no es amistad.

En su última visita a En boca de todos, la cantante aseguró que está cansada de que le pregunten por su expareja, sobre todo ahora que está concentrada en su carrera musical y no quiere opinar de Jefferson Farfán.

"Ya es un tema cerrado hace mucho tiempo para mí y la prensa sigue preguntándome, y yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con él, entonces me siguen preguntando y sí llega un momento en que aburre, me entiendes", declaró Yahaira Plasencia.

