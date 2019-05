Productor Sergio George sobre Jefferson Farfán: "No lo conozco"

¡No lo conoce! En En boca de todos, Sergio George, el nuevo productor musical de Yahaira Plasencia negó conocer a Jefferson Farfán luego de que se especulara que había sido contratado por él para impulsar la carrera de la salsera.

El reconocido realizador señaló que no se ha reunido con el futbolista de la selección peruana, tal como se mencionaban en algunos rumores.

"No, para nada. No lo conozco. Yo sigo la pelota americana", respondió. Por otro lado, George sostuvo que a veces es mejor que hablen sobre alguien a que no lo hagan.

