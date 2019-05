Jefferson Farfán: Productor de Yahaira Plasencia negó que futbolista lo haya contratado

¿Jefferson Farfán contrató a reconocido productor para Yahaira Plasencia? El famoso productor musical Sergio George hizo contundente anuncio sobre los rumores sobre su contratación por parte del futbolista como supuesto regalo por retomar su relación.

"Eso es mentira. No lo conozco a él (Jefferson Farfán). Seguramente es una gran gloria peruana en el fútbol, no lo conozco y nunca he trabajado así en mi carrera. La idea es pegar a un artista a nivel mundial y no se puede con una persona que te está pagando a ti. Eso es totalmente una mentira", comentó el también productor de Maluma y Marc Anthony.

