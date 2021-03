Jazmín Pinedo regresó a la televisión como conductora de En boca de todos

La "Chinita" volvió a las pantallas de América Televisión y acompañará a Carloncho por un mes en el programa.

¡Bienvenida! Jazmín Pinedo regresó a las pantallas de América Televisión como la nueva conductora de En boca de todos tras la ausencia de Maju Mantilla y Tula Rodríguez, quienes se encuentran en cuarentena al dar positivo al COVID-19.

"Poder volver a lo que me apasionada que es poder conducir. Además venir a un programa que me siento bastante familiarizada y en un canal cuál me siento en mi casa. Estoy súper contenta y muy feliz", precisó la querida "Chinita" que acompañará a Carloncho en la conducción por un mes.

