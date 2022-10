Isabel Acevedo "lloró" al defender el físico de su novio Rodney Rodríguez: "Mi bebecito es hermoso"

"Hermoso. Por favor, ¿por qué son así? Mi bebecito es hermoso y tiene un corazón increíble. Además, para mí está churrísimo , es churrísimo. No es feo. Claro, ¿cómo tú eres Brad Pritt? Eres churrísimo, Rondón. Soy fuerte, yo soy una mujer fuerte. Yo no voy a soportar eso porque es una falta de respeto y me lo digan en vivo", manifestó la popular Chabelita.

Tula Rodríguez pidió a su compañero que no le puede hacer eso a Isabel, quien inmediatamente hizo el ademán de sollazar, pero todo se trató de una divertida broma. Rondón no dudó en aceptar que él es feo y espera que la expareja de Christian Domínguez acepte que su actual novio no es físicamente agraciado. "No seas huachafo", sentenció Chabelita.