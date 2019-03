Instagram: Alejandra Baigorria se une a reto de baile con este video.

No sabemos qué se ha propuesto Alejandra Baigorria, pero hasta Oscar Prince, conocido cantante de música urbana, compartió su alocado y divertido baile a manera de reto. ¿Alguien podrá superar a la integrante de Esto es Guerra.

"Escuché esta canción y solo me da ganas de bailar. No sé cómo la encontré, pero me encanta. Decidí hacer mis locuras como este #champetachallenge #champeta @oscarprinceoficial. Porque así me gusta divertirme con mis locuras viviendo la vida. ¡Sonríe, báilala", pubicó Alejandra Baigorria en Instagram.

