Gran Orquesta Internacional: Dimas Isla fue relacionado con su jefa de prensa.

La Gran Orquesta Internacional se presentó en la secuencia "Verdades a la luz" de En boca de todos y cada uno de los integrantes reveló su secreto mejor guardado. La sorpresa fue para Dimas Isla, quien fue relacionado con su jefa de prensa Maritza Rodríguez.

"¿Es verdad que te gustan las maduritas que sean jefas de prensa?", le preguntaron. "Claro que sí, me gustan las mujeres con experiencia, claro que sí, por qué no. Qué pasó con Maritza Rodríguez, es una mujer encantadora y sí, la considero guapísima", respondió Dimas Isla, quien agregó que su jefa le "encanta" como mujer.

El cantante de la Gran Orquesta Internacional aclaró que Maritza Rodríguez no tiene preferencias por él en la agrupación de cumbia. Además, dijo que sí es importante en su vida porque es como su segunda madre, aunque la jefa de prensa dio otra respuesta.

"No lo siento como un desplante, él es un caballero, yo lo conozco y le tengo cariño, especial sí, así como a todos los chicos de la orquesta. No lo veo como mi hijo porque no es mi hijo", afirmó la jefa de prensa del grupo de Christian Domínguez.

