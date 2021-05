Gino Pesaressi dedicó romántica canción a Linda Caba, cantante de Explosión de Iquitos

Linda Caba quedó cautivada por la sorpresa de Gino Pesaressi.

Linda Caba, cantante de Explosión de Iquitos, fue parte del concurso "La mamacita del barrio 2021". Al participar en su prenda más sexy, Gino Pesaressi no perdió el tiempo para elogiar la belleza de la artista.

Al terminar de cantar, Linda expresó que le hubiera impactado más si Gino hubiese escrito la canción. "Si la letra la hubiera creado él estuviera feliz, pero no. (¿Si me parece guapo?) Sí, me parece guapísimo."

Linda Caba tras romántica declaración de Gino Pesaressi: "A todas les dice lo mismo"