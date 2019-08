Flavia Laos se someterá a delicada operación

¡Fuerza! La recordada Camila de VBQ, Flavia Laos, confesó que se someterá a delicada operación de la vista. La rubia actriz contó que sufre de miopía y manifestó por fin podrá ver bien.

"Estoy súper nerviosa porque me voy a operar, al fin voy a poder ver súper bien, me han dicho que es rápido y que no duele, vamos a ver", contó la novia de Patricio Parodi.

La rubia se sometió a una serie de exámenes para saber si era apta o no para la operación y por lo visto todo salió como esperaba.