Flavia Laos hizo grave denuncia sobre cuenta falsa en Facebook.

Flavia Laos declaró para En boca de todos e hizo una grave denuncia sobre una cuenta falsa en Facebook. La cantante y actriz puso en alerta a sus seguidores con esta fuerte advertencia.

Flavia Laos se enteró que en Facebook está circulando una cuenta falsa con su nombre, "Flavia Laos Urbina", que busca captar jovencitas diciéndoles que envíen fotos. "Ay por favor no manden fotos a este enfermo, quedan avisadas. No soy yo", advirtió.

"Están pidiéndole a las chicas fotos, ofreciéndoles pastillas y quemadores para dejarlas regias, volverlas modelos, meterlas a la tele, bajarlas de peso. No soy yo, no sean ingenuas y no caigan chicas porque es muy peligroso", expresó Flavia Laos.

La pareja de Patricio Parodi aclaró a sus seguidores que no tiene una cuenta en Facebook y solo usa Instagram. "Por favor no caigan, ya lo saben por mí", fue el pedido expreso de la artista.

