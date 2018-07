Flavia Laos: ¿Cuántas cirugías se ha hecho?

Flavia Laos se confesó en una de las secuencias de En boca de todos y detalló las cirugías estéticas que se ha hecho para lucir una espectacular figura. La actriz y cantante también confirmó que lamenta haberse aumentado el busto.

"Bueno, ustedes saben que me puse un poquito (busto) para levantarlas, me he puesto peptonas (tratamiento para levantar los glúteos) para el totó, y sí me he hecho un retoquito más por ahí", detalló Flavia Laos.

La actriz de la telenovela Te volveré a encontrar también dijo que está arrepentida del tamaño de sus implantes. "Es verdad. Lo que pasa es que mis implantes son chiquitos, eran solamente para levantar, pero es mucho espacio. Soy muy chiquita, mido 1.58 cm. y quiero quitármelos, me aburrí", confesó la joven cantante.

