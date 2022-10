Flavia Laos no descartó retomar su amistad con Alessandra Fuller tras varios años de distanciamiento

Flavia Laos confesó que no tiene problemas en reunirse con Alessandra Fuller tras varios años de distanciamiento. Así la actriz no descartó retomar su amistad con la influencer tras reencontrarse en una alfombra roja donde se saludaron después de mucho tiempo sin verse.

La influencer peruana no descartó tomar un café con Ale Fuller y para dejar atrás cualquier rencilla no dudó en mencionar que ambas se saludaron en detrás de cámaras de un evento, pero aclaró que no desea tener un encuentro forzado. "Que se den las cosas naturales porque nada forzado en la vida es bueno. Me encanta fluir", explicó la cantante urbana.