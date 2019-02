Facundo González: Paloma Fiuza ya no es mi pareja

En el reciente programa de En boca de todos, Facundo González dio una triste noticia para todos sus seguidores al confirmar que está distanciado de Paloma Fiuza. El exintegrante de Esto es guerra aseguró que aún ama a la modelo, pero que por el momento no son pareja.

"No es que no nos hablamos. Hay un distanciamiento", comentó Facundo Gonzáles. Tula Rodríguez preguntó si actualmente son pareja y el modelo afirmó: "Ahorita no". "Yo la amo y la voy amar siempre. No estamos en el mejor momento de la relación. Estamos pasando por un momento de crisis. Estamos distanciados y ya vamos a arreglar las cosas", señaló el argentino.

