¿Esposo de Lucecita Ceballos le puso condiciones para actuar en Al Fondo Hay Sitio?

“Es verdad jajaja, no hace años me puso esa condición porque no es la primera propuesta que me hacen para actuar en una serie, en una novela, hace muchísimos años me llamaron para ‘Néctar en el Cielo’, es la primera vez que comento esto, pero no pude porque en ese tiempo estábamos un poco inmaduros como pareja y no sabíamos si íbamos a soportar la situación, pero ahora estamos súper maduros y hay confianza. Además, todo lo que pase es en la piel de Dalila”, confirmó la actriz.