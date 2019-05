Ducelia Echevarría: Romina Lozano ingresó a Esto es Guerra por Nicola Porcella.

¡Solo vino a modelar! Como ya es costumbre, Ducelia Echevarría fue muy directa y opinó sobre Romina Lozano, nueva integrante de Esto es Guerra. La guerrera arremetió contra la modelo y aseguró que ingresó al reality gracias a su enamorado Nicola Porcella.

"No tiene el cuerpito físico como para ganarle ni a Luciana (Fuster), ni a Ivana (Yturbe), así es que no sé a qué ha venido acá, a modelar nada más. Se la lleva fácil, ya tiene suficiente con el ingreso que le dieron gracias a Nicola, porque de otra forma no ingresaba así", afirmó Ducelia Echevarría sobre Romina Lozano.

