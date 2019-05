Luciana Fuster a Romina Lozano: "espero que no nos haga quedar mal a las misses"

¡Fuego! El ingreso de Romina Lozano a Esto es Guerra generó diversas reacciones entre las guerreras. Luciana Fuster y Ducelia Echevarría tuvieron dijeron esto de la bella modelo y además enamorada de Nicola Porcella.

"No tiene el cuerpo físico para ganarle a Lucina, no sé a qué ha venido acá", dijo Ducelia Echevarría. Luciana Fuster también habló y le hizo este pedido "Yo espero que no nos haga quedar mal a las misses porque ya bastante nos estamos rajando acá compitiendo para que venga otra que no da mucho".

