Ciro Maguiña: "Si no hacemos caso, en 15 días podemos tener cinco mil casos de coronavirus"

El infectólogo Ciro Maguiña estuvo en enlace con En boca de todos y habló sobre la gran responsabilidad que tienen los peruanos de cumplir con el aislamiento social obligatorio que se dio por el coronavirus. ¿Qué pasaría si no acatan las medidas?

"Esta cuarentena obligada que ha generado el Estado debemos respaldarla, porque si en unas dos semanas no hacemos caso, de los ochenta vamos a pasar a cinco mil o diez mil. Lo usual es que va creciendo lentamente", afirmó el doctor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Al respecto, si se diera este panorama, Ciro Maguiña recalcó que el sistema de salud que tiene nuestro país colapsaría.

"Estos quince días son claves porque si nosotros no ajustamos esta cuarentena esto va a explosionar y no va a alcanzar ni los hospitales ni las UCI del Perú. Hemos hecho un cálculo, si la población no colabora no va a alcanzar, lo que tenemos ahora es insuficiente", recalcó el también vicedecano del Colegio Médico del Perú.

