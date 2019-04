¿Carloncho tuvo miedo de hacerle preguntas a Rosángela Espinoza?

En boca de todos presentó una vez más la secuencia "En tu cara pelada" y los encargados de preguntar fueron Carloncho y Joselito Carrera. Sin embargo, llamó la atención que el locutor no apareció cuando entrevistaron a Rosángela Espinoza.

"Compañeros, no me gustan las especulaciones, yo soy un verdadero profesional. No sé qué pasó con el equipo de producción, yo estuve sentado esperando mi turno, yo ni sabía que había esa entrevista con ella", se justificó Carloncho cuando le preguntaron por Rosángela Espinoza. ¿Será cierto?

