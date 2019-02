Cachaza a Rafael Cardozo: "Si no me das el anillo este año, me pierdes"

Cachaza y Rafael Cardozo se lucieron juntos en la celebración por los 15 años de ProTV y la brasileña afirmó que este año sí o sí pasará a la fila de las casadas.

"Ya me lo ha prometido que este año, sí o sí me da el anillo, paso a paso, el anillo primero, de ahí la boda y luego los hijos", declaró la exguerrera para En boca de todos. Rafael Cardozo también reafirmó que el 2019 es el año de la boda y del anillo.

Cachaza, además, recordó que ya son varias veces que su novio le promete lo mismo. Por ello, no dudó en hacerla una advertencia ante cámaras. "Él ya lo sabe, como todos los años me dice lo mismo, del 2019 no pasa mi amor. Si no me das el anillo este año, te pierdes a Cachaziña", advirtió la modelo.

