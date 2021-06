Brunella Horna: "Richard reclamó a Beto Da Silva por su boda con Ivana Yturbe"

"¿Por qué Beto? ¿Por qué me has hecho esto? Me están metiendo presión", dijo Richard Acuña a Beto Da Silva por su matrimonio.

Brunella Horna se confesó en la secuencia de Ivana Yturbe para En boca de todos y contó todo lo que ha enfrentado después de la boda de su amiga y el anuncio de su primer bebé con Beto Da Silva.

"Tengo muchas quejas para ti, porque no solamente es lo del bebé, sino también el matrimonio. Hay que contar que Richard (Acuña) le ha reclamado personalmente a Beto (Da Silva), le ha dicho oye compadre, me has metido en problemas, y todavía yo te organicé la boda", le reclamó Brunella Horna a Ivana Yturbe.

