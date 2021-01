Brunella Horna: "Ivana Yturbe se casa primero y luego me caso yo"

Brunella soltó una confesión que nadie esperaba. ¡Se casará pronto con Richard Acuña!

Brunella Horna reveló en vivo que se casará muy pronto con Richard Acuña. La rubia dejó muy sorprendidos a todos en el set por su inesperada confesión. Todo se descontroló cuando Ricardo Rondón la molestó por su vestido de novia.

"Tú no sabes Ricardo. Yo le estoy dando tiempo a Ivana porque no le quiero quitar protagonismo porque ella se casa primero y luego me caso yo", expresó Brunella, quien de inmediato se sonrojó. ¿Qué dijo después?

