Brunella Horna a Christian Domínguez: "El karma va a llegar a tu vida, así que cuidado"

¡Indignada! Brunella Horna se pronunció fuerte y claro sobre la presunta nueva infidelidad de Christian Domínguez e hizo una dura advertencia al cantante. "Lo que pasa es que no me gusta ver llorar a ninguna mujer", dijo la modelo.

"Alguien se tiene que vengar de todas las mujeres", fue la declaración de Brunella Horna que llamó la atención de los conductores de En boca de todos. "No es venganza, es el karma, es la vida, así gira el mundo", agregó.

"Christian, tú has hecho daño, cada lágrima de cada mujer que está sufriendo por ti va a llegar un momento, un límite, que el karma va a llegar a tu vida, así que cuidado, piensa bien las cosas que haces", afirmó muy seria la novia de Richard Acuña.

El doctor Tomás Angulo le preguntó si tiene miedo de que le ocurra algo parecido a Isabel Acevedo. "No. Lo que sí me siento identificada porque en un momento yo pasé un problema, los dos nos hicimos daño en nuestro pasado, y cuando empecé esta relación dije no quiero

repetir los errores", explicó Brunella Horna.

