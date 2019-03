Andrés Vílchez dedicó romántico mensaje a Alessandra Fuller

En Las picaditas de verano de En boca de todos, Andrés Vílchez volvió a sorprender a sus fans con un tierno mensaje dedicado a Alessandra Fuller, quien también hizo una publicación emotiva para su gran amigo.

"Mi respiración se agita, mi ritmo cardiaco se acelera. ¡Podría correr una maratón! Estoy preparado, y ella… ella no deja de mirarme, no deja de tocarme, no aparta la vista. Me siento como en uno de esos duelos del Oeste. Cés.r", escribió el actor en la red social.

