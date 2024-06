Catalina humilló a Walter frente a Emilio: "No sabemos si es tu hijo de verdad"

Catalina (Milene Vázquez) no tuvo reparo en señalar que a Walter (Andrés Vílchez) no le corresponde nada de la herencia de Emilio (Paul Martin), pues no ha sido reconocido como un Concha. Asimismo, insinuó que el joven y sus hermanos podrían no ser sus hijos legítimos. "Ni siquiera sabemos si son tus hijos de verdad, primero habría que demostrar eso", dijo la rubia a su expareja frente al primogénito de Estela.