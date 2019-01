¿Pablo Heredia tiene celos de Andrés Vílchez?

Pablo Heredia se confesó en una de las secuencias de En boca de todos y le hicieron algunas preguntas sobre varios personajes del espectáculo. "¿A quién no llamarías para desearle feliz cumpleaños?", fue la interrogante para el actor.

Pablo Heredia fue directo a la imagen de Andrés Vílchez. "Creo que a Andrés, lo quiero, pero de repente no lo llamaría porque él tampoco me llama para mi cumpleaños. Lo llamaría para otras cosas", dijo el argentino, quien aclaró que no tiene celos de Andrés Vílchez, el mejor amigo de Alessandra Fuller.

