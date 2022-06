Alessia Rovegno no encuentra ningún defecto en Hugo García: "Es el novio soñado"

Alessia Rovegno visitó el set de En boca de todos y respondió a tres preguntas de Hugo García sobre su romance. "¿Qué defecto crees que debo corregir?", fue una de las interrogantes. "No, pues, yo me fijo en lo positivo, no en lo negativo, no, no, no", respondió la modelo, quien agregó que, hasta el momento de su relación, todavía no hay nada que no soporte en su pareja.