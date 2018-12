Alessandra Fuller: ¿Flavia Laos y Mayra Goñi ya no son sus amigas?

Alessandra Fuller visitó el programa En boca de todos y habló de su actual relación con Flavia Laos y Mayra Goñi, a quienes inclusive consideró como sus hermanas en algún momento. "¿Mayra y Flavia siguen siendo pinky tuyas o ya no?", le preguntaron a la actriz.

"A ver, a Mayra y Flavia yo las he considerado muy cercanas a mí en algún momento de mi vida, incluso familia, tú sabes Maju (Mantilla) ellas han sido como hermanas para mí y me encantaría poder decirles que todo sigue igual, pero sería mentirles. Las mentiras no van conmigo y no lo voy a hacer", declaró Alessandra Fuller.

La actriz agregó que prefiere recordar a Flavia Laos y Mayra Goñi de la mejor manera ya que les tuvo mucho cariño, pero hay cosas que pasan en la vida y lamentablemente a veces las cosas no pueden ser igual.

"Me encantaría que todo sea como antes, pero a veces pasan cosas y la vida te sorprende. Yo siempre les voy a desear lo mejor, me parecen talentosísimas las dos y prefiero recordarlas con el cariño tan grande que les tuve, que de otra manera", finalizó Alessandra Fuller.

