Alejandra Baigorria a Said Palao: "¿En los últimos tres meses le escribiste a otras chicas?"

¿Alejandra Baigorria borró los contactos de su enamorado? Said Palao aclaró si sigue hablando con sus amigas.

Alejandra Baigorria y Said Palao estrenaron la secuencia "Está que arde" en En boca de todos y se realizaron las preguntas más comprometedoras. "¿Te has escrito con otras chicas los últimos tres meses?", preguntó la modelo y empresaria.

"Con la sinceridad que me caracteriza, tengo que dar una respuesta veraz, sincera, real, y tengo que decir que sí. Me he estado escribiendo con mi hermana, con mi mamá, con mi prima, con las chicas del programa", respondió Said Palao, quien aclaró que sí se habla con su mejor amiga y Alejandra Baigorria no ha borrado sus contactos.

