Alejandra Baigorria tras congelar sus óvulos: Esto no debe ser un tabú para las mujeres

"Si lo comparto es porque hay muchas mujeres que lo viven, lo sufren y piensan que el ser madre sola está mal", dijo Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria habló hace algunas semanas sobre la decisión de congelar sus óvulos y así cumplir el sueño de convertirse en madre en algunos años. Por ello, el pasado fin de semana cumplió la primera parte del tratamiento y guardó sus óvulos.

En su visita a En boca de todos, Alejandra Baigorria contó que recibió una estimulación con hormonas para que su reserva ovárica sea mayor. "En el momento salieron 17 (óvulos) y 16 estaban perfectos, entonces me sentí mejor", declaró.

"Yo quiero que las mujeres sientan que esto (congelar óvulos) no es un tabú, si lo comento y comparto no es por ningún tema de canje, lo hago porque hay muchas mujeres que lo viven, que lo sufren, y que piensan que el ser madre sola está mal", dijo la integrante de Esto es Guerra.

"No está mal porque nadie puede quitarte tu sueño de ser madre, si tú lo quieres, y a mí nadie me los va a quitar. No sé si de acá a uno o dos años consiga una pareja, pero si no, nadie me quitará el sueño de ser mamá porque ese reloj cronológico ya no está más", enfatizó Alejandra Baigorria sobre su deseo de ser mamá.

