Michelle Soifer respondió así tras polémicos rumores sobre ella

¡No quiso verlo! Michelle Soifer fue la primera invitada en el primer programa de El show después del show, donde envió un mensaje contundente tras los rumores en los que se su ex la mencionó y lo tomó con buen humor.

"Yo me pongo en su lugar, debe sufrir por haber perdido un mujerón. Yo lo perdono", sostuvo la participante de El artista del año.

➤ Mira: Giuseppe Benignini quiso besar a Michelle Soifer y ella reaccionó así

a popular Michi también expresó su molestia por haber confiado algunas cosas íntimas con su expareja y que después estas las hayan divulgado tras el fin la relación. "Yo hasta el día de hoy no he comentado absolutamente nada de algún ex, me voy a mantener así, pero sí voy a escribir un libro", comentó.

LO VEÍA VENIR

Michelle Soifer aseguró que venía venir esta situación; sin embargo, no hizo caso a las advertencias que le hicieron en su momento.

➤ TAMBIÉN MIRA

Así fue el estreno del nuevo programa de Renzo Schuller, Ethel Pozo y Natalia Salas

Todos los episodios de El show después del show en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!