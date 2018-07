Mathías Brivio envió mensaje a hinchas de Alianza Lima.

Mathías Brivio, hincha acérrimo del club Alianza Lima, fue el invitado del viernes en El Show del Fútbol y contó que está feliz por la recuperación de su equipo en el Torneo del Inca. Además, dijo que le gusta que los hinchas entiendan que son un grupo y no pueden ir por separado.

[VIDEO: Mathías Brivio hizo una llamada en vivo que Johanna San Miguel no olvidará]

“No me gustó, te soy sincero, el tema de ir a ‘ajustar’ a los jugadores. Si se dio esa mala situación y ahora el equipo está funcionando bien, yo espero sinceramente que nunca más se vuelva a repetir algo como eso que no le hace bien al fútbol peruano ni a nadie”, dijo el conductor de Esto es Guerra.

[FOTO: ¡INCREÍBLE! No creerás cómo lucía Mathías Brivio hace 20 años]