Yahaira Plasencia se quebró: "He tenido que aguantar mucho"

Yahaira Plasencia no pudo contener las lágrimas al recordar los difíciles momentos que ha vivido. "Veo los videos de hace muchos años y me recuerda un montón todo lo que he tenido que aguantar de alguna otra manera, pero lo importante es reinventarse, seguir adelante, a pesar de las adversidades. Esta carrera es muy complicada", dijo la cantante, quien resaltó que su familia ha sido su mayor apoyo.