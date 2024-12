Yahaira Plasencia envió mensaje a Jefferson Farfán por mall

Yahaira Plasencia estuvo en la preventa 2025 de América y no pudo evitar responder para las cámaras de America Hoy sobre su negatividad de brindar declaraciones para el programa. La cantante aclaró el motivo de su actitud. "(¿Ya no estás molesta con nosotros?) No es que esté molesta, pero me conozco y prefiero a veces no hablar cuando estoy un poco incómoda... Les tengo muchísimo cariño, pero cuando hay cosas que me incomodan prefiero no hablar", explicó.