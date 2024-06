Ricky Trevitazo se solidarizó así con Roly Ortiz, exmáganer de Skándalo

“En primer lugar, Roly, de verdad te agradezco mucho. El día que me encontraste a la edad de 13 años y me enseñaste lo que inicialmente aprendí contigo, a cantar, a bailar, cuando todavía no sabía nada, tenía 13 años, o sea hace 33 años, yo valoro mucho eso, porque eso fue el inicio y la puerta del éxito que yo he venido logrando, porque ya han pasado 33 años y sigo adelante”, mencionó el cantante quien reconoció que todo se lo debe a Ortiz.