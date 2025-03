Ricky Trevitazo furioso con Luigui por rematar ropa de Skándalo

"Me parece totalmente ridículo. Tiene que acordarse uno de dónde salió. Tú crees que yo voy a salir 'oe voy a rifar mis cosas por un sol porque ya no las necesito'. Obvio, si no las necesito, las cuelgo, pues, como trofeo de guerra. Está que menosprecia el grupo. Recuerda que tú caíste en Skándalo por suerte", agregó Trevitazo, visiblemente molesto.