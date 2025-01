Luigui Carbajal no descartó ayudar a Ricky Trevitazo en concierto

Luigui Carbajal confesó que el año pasado le ofreció a Ricky Trevitazo para realizar un concierto por el tema de la columna, pero ahora que Roly Ortiz está organizando un evento, él no descartó unirse a la causa. "Si me invitan a participar, yo no voy a decir que no porque por el tema de salud yo le voy apoyar a Ricky toda la vida. Y si no quieren, ¿qué puedo hacer? (¿Económicamente?) Sí, yo lo haría, yo no tengo ningún problema ni inconveniente", sentenció.