Pamela Franco defendió a su hija con Christian Domínguez

"(Has dicho, por encima de todo yo soy madre, tú has priorizado que todo este trabajo, todo tu esfuerzo, porque yo que he compartido carreteras, sustos, escenarios, y lo hacemos porque amamos esta profesión, tú lo has enfrentado) Sí, la verdad que también un punto bastante importante a lo que acabas de de tocar, porque también se ha visto mencionada mi hija en todo esto. Y la verdad que yo soy mamá antes que todo, mi hija eso no está en discusión, ella es la el amor de mi vida, mi prioridad, por eso es que yo me saco el ancho a pesar de cualquier cosa, me olvido hasta de lo que yo siento como mujer y como persona, porque sé que por ella tengo que seguir", precisó.