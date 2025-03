Amiga de Pamela Franco encaró a Dorita Orbegoso: "Estaba ebria".

Por otro lado, Pumarica le recomendó que mejor se dedique al 100 % a la venta de su ropa por Instagram pues así se ve más bonita, pero cuando le preguntaron si se animaría a comprarle alguna prenda, Vanessa aseguró que no. "(Escúchame, ¿tú no le has comprado?) No... en Gamarra hay bastantes ropas igualitas".