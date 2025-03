Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal tuvieron tenso reencuentro

Dorita aseguró que no sabe el motivo por el cual le tienen miedo, pero aclaró que no tiene ninguna intención de saludar a su expareja Luigui. "No, no lo saludaría porque cuando tú terminas algo, lo terminas y ya no hay amistad ni nada. (¿Le lanzas mirada de desprecio?) Tampoco, no significa nada para mí", comentó